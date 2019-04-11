В Сахалинском РГО рассказали о «картографической агрессии» японской корпорации

Глава сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) Сергей Пономарёв заявил, что отделение отправило открытое обращение в Минэкономразвития и Госдуму из-за действий японской компании Mitsui, которая распространяет картографические карты с искажёнными границами России.

«Вопреки политико-географической реальности, существующей с 1945 года, острова Итуруп, Кунашир, Малая Курильская гряда, входящие в состав Сахалинской области России, показаны в составе Японии, а полуостров Крым, вошедший, как и город Севастополь, в состав Российской Федерации по итогам регионального референдума в 2014 году, показан в составе Украины», — приводит РИА Новости слова Пономарёва.

Он отметил, что такие карты распространяются по всей России и в 66 странах мира, где действуют представительства Mitsui.

По словам главы Сахалинского РГО, это может быть «троянский конь картографической агрессии».

Ранее сообщалось, что правительство Японии обязало издателей школьных учебников называть «исконными японскими территориями» ряд островов, на которые претендует Токио.