Шефчович рассказал о реакции Киева и Москвы на предложение ЕК по газу
- РИА Новости
«Ждал реакцию от обеих сторон, и реакция была достаточно положительной. У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное», — приводит РИА Новости слова Шефчовича.
Такие предложения он представил на трёхсторонней встрече 21 января.
Ранее Шефчович заявил, что европейская сторона считает необходимым заключить в этом году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.
В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявлениелидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.