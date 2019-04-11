Шефчович рассказал о реакции Киева и Москвы на предложение ЕК по газу

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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что реакция Украины и России на предложения ЕК по продолжению транзита российского газа в ЕС была положительной.
Шефчович рассказал о реакции Киева и Москвы на предложение ЕК по газу
  • РИА Новости

«Ждал реакцию от обеих сторон, и реакция была достаточно положительной. У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное», — приводит РИА Новости слова Шефчовича.

Такие предложения он представил на трёхсторонней встрече 21 января.

Ранее Шефчович заявил, что европейская сторона считает необходимым заключить в этом году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.

В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявлениелидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

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