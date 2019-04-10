В НАТО объяснили отказ от участия в конференции по безопасности в Москве

В НАТО объяснили отказ от участия в Московской конференции по безопасности, при этом подчеркнув намерение сохранять диалог с Москвой.

«Мы получили приглашение на Московскую конференцию по безопасности, но прошлый опыт конференции не был конструктивным и не способствовал продвижению нашего диалога», — рассказали РИА Новости в альянсе.

Там добавили, что НАТО привержено диалогу с Россией, чтобы «чётко донести свои позиции, снизить риск и повысить прозрачность».

Ранее в Минобороны России рассказали, что страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву.

Конференция должна пройти с 23 по 25 апреля.