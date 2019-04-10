Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори в районе Бруклин.

Об этом сообщает The News York Times.

Он подчеркнул, что вспышка кори должна быть устранена «немедленно», и призвал жителей пройти процедуру вакцинации.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что вакцина против кори эффективна и совершенно безопасна. 

Как отмечает издание, в настоящий момент известно о 258 случаях заболевания корью в Нью-Йорке, 21 из них привёл к госпитализации.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике кори.

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