Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки кори
Об этом сообщает The News York Times.
Он подчеркнул, что вспышка кори должна быть устранена «немедленно», и призвал жителей пройти процедуру вакцинации.
Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что вакцина против кори эффективна и совершенно безопасна.
Как отмечает издание, в настоящий момент известно о 258 случаях заболевания корью в Нью-Йорке, 21 из них привёл к госпитализации.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике кори.