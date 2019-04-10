Президент Исландии рассказал о последствиях изменения климата в Арктике
«Мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на рыболовство, и изменение климата имеет для нас явные последствия — это потепление вод в нашей акватории, увеличение кислотности океана», — сказал он.
По словам Йоуханнессона, это может оказать негативное воздействие на биологическую массу морей.
«Уже в ближайшем будущем рыбы, традиционно живущие в исландских водах, будут перемещаться дальше на север, а их место займет рыба, обычно обитающая южнее», — пояснил он.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.