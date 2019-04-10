Президент Исландии рассказал о последствиях изменения климата в Арктике

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон в беседе с газетой «Известия» заявил, что изменение климата в Арктическом регионе представляет угрозу для страны.

«Мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на рыболовство, и изменение климата имеет для нас явные последствия — это потепление вод в нашей акватории, увеличение кислотности океана», — сказал он.

По словам Йоуханнессона, это может оказать негативное воздействие на биологическую массу морей.

«Уже в ближайшем будущем рыбы, традиционно живущие в исландских водах, будут перемещаться дальше на север, а их место займет рыба, обычно обитающая южнее», — пояснил он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.