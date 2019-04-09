Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором поблагодарил украинских военных за поддержку.
Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца — настоящие герои», — говорит Зеленский в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Он отметил, что «не подведёт» и пообещал вернуть пленных.

«Спасибо всем, кто охраняет Украину как на фронте, так и в тылу. Спасибо за поддержку. Я вас не подведу, берегите себя», — говорит Зеленский.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Владимира Зеленского».

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