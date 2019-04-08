Задержан планировавший наезд на прохожих в Вашингтоне
По данным властей, 28-летний Ронделл Хенри намеревался на украденном автомобиле совершить наезд на прохожих в районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак. Формально он принадлежит к штату Мэриленд, но де-факто входит в вашингтонский мегаполис.
Как отмечается, задержанный вдохновлялся пропагандой «Исламского государства»*.
Ранее 21-летний Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года наехал на толпу участников протеста в американском Шарлотсвилле, признал свою вину.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.