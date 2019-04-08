Задержан планировавший наезд на прохожих в Вашингтоне

Полицейские задержали мужчину, планировавшего совершить наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил офис федерального прокурора по штату Мэриленд.

По данным властей, 28-летний Ронделл Хенри намеревался на украденном автомобиле совершить наезд на прохожих в районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак. Формально он принадлежит к штату Мэриленд, но де-факто входит в вашингтонский мегаполис.

Как отмечается, задержанный вдохновлялся пропагандой «Исламского государства»*.

Ранее 21-летний Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года наехал на толпу участников протеста в американском Шарлотсвилле, признал свою вину.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.