Правительство Британии объяснило подготовку к выборам в Европарламент

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Правительство Великобритании предпринимает требуемые законодательством шаги для подготовки к выборам в Европарламент, однако это не означает участия в них, сообщила официальный представитель кабмина.
Правительство Британии объяснило подготовку к выборам в Европарламент
  • Reuters

Она подчеркнула, что правительство по-прежнему рассчитывает на принятие законопроекта о выходе из Евросоюза до 22 мая, однако в противном случае Великобритании придётся участвовать в выборах в ЕП.

«Как ответственное правительство, сегодня мы предприняли требуемые законодательством и необходимые для участия в выборах шаги... Это не делает участие в выборах неизбежным. Выход из ЕС до даты выборов автоматически снимает с нас обязательство в них участвовать», — приводит текст сообщения The Guardian.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй попросила перенести дату брексита на 30 июня. В письме к главе Европейского совета Дональду Туску она также проинформировала, что Лондон продолжит готовиться к выборам в Европарламент.

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