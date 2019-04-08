В армии Хафтара рассказали о процессе взятия Триполи под контроль

Короткая ссылка
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, Ахмед аль-Мисмари заявил, что процесс взятия Триполи под контроль идёт согласно ранее намеченному плану.
В армии Хафтара рассказали о процессе взятия Триполи под контроль
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Битва за Триполи протекает согласно ранее установленному плану», — сказал он.

По его словам, войска Хафтара в настоящий момент «приближаются к первому жилому кварталу ливийской столицы».

Аль-Мисмари добавил, что международный аэропорт всё так же под контролем ЛНА, несмотря на заявление правительства национального согласия о том, что он был отбит их войсками.

4 апреля стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить