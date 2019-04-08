Путин и Эрдоган обсудили расчёты в нацвалютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что стороны в рамках встречи в Москве обсудили возможность осуществления расчётов в национальных валютах.

По словам Эрдогана, в Анкаре хотели бы как можно быстрее перейти на национальные валюты в торговых расчётах с Россией.

«Переход в расчётах на нацвалюты был одной из главных тем наших переговоров, но пока нельзя сказать, что мы достигли желаемых объёмов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.