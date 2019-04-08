Путин и Эрдоган обсудили расчёты в нацвалютах

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что стороны в рамках встречи в Москве обсудили возможность осуществления расчётов в национальных валютах.
Путин и Эрдоган обсудили расчёты в нацвалютах
  • РИА Новости

По словам Эрдогана, в Анкаре хотели бы как можно быстрее перейти на национальные валюты в торговых расчётах с Россией.

«Переход в расчётах на нацвалюты был одной из главных тем наших переговоров, но пока нельзя сказать, что мы достигли желаемых объёмов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить