Путин и Эрдоган обсудили расчёты в нацвалютах
- РИА Новости
По словам Эрдогана, в Анкаре хотели бы как можно быстрее перейти на национальные валюты в торговых расчётах с Россией.
«Переход в расчётах на нацвалюты был одной из главных тем наших переговоров, но пока нельзя сказать, что мы достигли желаемых объёмов», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контракта на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.