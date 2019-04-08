Глава Мексики рассказал о сложностях в борьбе с преступностью в стране

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о сложностях в борьбе с преступностью в стране.
Глава Мексики рассказал о сложностях в борьбе с преступностью в стране
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, по его словам, властям Мексики потребуется больше времени, чем предполагалось, чтобы разобраться с ситуацией.

«Нам потребуется больше времени для того, чтобы значительно снизить уровень преступности, потому что (у предыдущей администрации. — RT) не было стратегии общественной безопасности, её не существовало, у них даже не было информации о числе убийств, совершаемых ежедневно», — сказал он. 

Ранее Обрадор заявил, что власти страны прекращают «войну» с наркомафией.

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