Глава Мексики рассказал о сложностях в борьбе с преступностью в стране

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о сложностях в борьбе с преступностью в стране.

Как сообщает ТАСС, по его словам, властям Мексики потребуется больше времени, чем предполагалось, чтобы разобраться с ситуацией.

«Нам потребуется больше времени для того, чтобы значительно снизить уровень преступности, потому что (у предыдущей администрации. — RT) не было стратегии общественной безопасности, её не существовало, у них даже не было информации о числе убийств, совершаемых ежедневно», — сказал он.

Ранее Обрадор заявил, что власти страны прекращают «войну» с наркомафией.