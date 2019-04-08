В Кремле ожидают информации от Яковенко по встрече с Роули

В Кремле ожидают доклад от российского посла в Великобритании Александра Яковенко о его встрече с британцем Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери.

«Сначала нам нужно получить информацию от нашего посла в Великобритании Яковенко. Я думаю, что, как только эта информация поступит, она будет рассмотрена», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, нужно понимать, что Яковенко является представителем президента в Великобритании, поэтому фактически «это и был опосредованный диалог с президентом».

«И мы более чем уверены, что Александр Яковенко предоставил этому господину все необходимые разъяснения», — добавил Песков.

Он отметил, что вопросы, которые могут появиться у британцев к официальному Лондону, «не нужно адресовать ни Кремлю, ни Путину».

«Эти вопросы нужно напрямую спрашивать у официального Лондона», — подытожил он.

Ранее российский посол в беседе с RT рассказал подробности встречи с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.