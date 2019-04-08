Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании

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Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне. 

По его словам, во время встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко Роули сообщил, что у него имеются проблемы со зрением, памятью, координацией движений.

В посольстве отметили, что Роули особо подчеркнул обеспокоенность в связи с тем, что, по его мнению, британские медики не оказывают ему «адекватного медицинского сопровождения».

«При этом Роули, похоже, был бы не против обследования и в России, однако с такой просьбой он пока не обращался», — отметил пресс-секретарь диппредставительства.

Ранее российский посол в беседе с RT рассказал подробности встречи с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули.

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