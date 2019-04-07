Группа людей напала на префектуру французского департамента Кот-д’Ор

Группа людей разбила стеклянные двери здания префектуры французского департамента Кот-д’Ор в городе Дижон. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на заявление ведомства.

«Вчера вечером около 22:40 (23:40 мск) здание префектуры вновь подверглось нападению. Были выбиты стеклянные двери», — указывается в сообщении.

Отмечается, что им не удалось проникнуть внутрь здания. По уточнённым данным, полиция задержала трёх человек.

На прошлой неделе злоумышленники забросали здание префектуры Кот-д’Ор коктейлями Молотова.

Ранее сообщалось, что полиция Германии эвакуировала людей из ратуш в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках.