Группа людей напала на префектуру французского департамента Кот-д’Ор
- Reuters
«Вчера вечером около 22:40 (23:40 мск) здание префектуры вновь подверглось нападению. Были выбиты стеклянные двери», — указывается в сообщении.
Отмечается, что им не удалось проникнуть внутрь здания. По уточнённым данным, полиция задержала трёх человек.
На прошлой неделе злоумышленники забросали здание префектуры Кот-д’Ор коктейлями Молотова.
Ранее сообщалось, что полиция Германии эвакуировала людей из ратуш в шести городах страны после поступления анонимных угроз о возможных атаках.