Володин осудил политику единоличных решений США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.

«Одним росчерком пера в обход ООН и её решений президент США признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. И без того хрупкий мир на Ближнем Востоке поставлен под угрозу разрушения. Международное сообщество становится заложником такой политики. К чему это может привести, мы помним из истории», — цитирует Володина ТАСС.

В качестве примера он привёл бомбардировки Белграда, войну в Ираке, разрушение государственности в Ливии и попытки свергнуть законное правительство в Сирии.

«Кто следующий? Венесуэла?» — подчеркнул спикер Госдумы.

Политик добавил, что «США сделали всё, чтобы подорвать венесуэльскую экономику».

«На счетах заблокированы, а фактически украдены $30 млрд, принадлежащих народу Венесуэлы; введены торговые санкции, организуются кибератаки на инфраструктуру», — заявил он.

Володин призвал страны — члены МПС не оставаться в стороне, так как подобная проблема «может коснуться абсолютно любой страны».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся навязать всем свои односторонние подходы.