СМИ: Пострадавший в Эймсбери попросил Яковенко о встрече с Путиным

Короткая ссылка
Пострадавший в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули во время встречи с послом России в Лондоне Александром Яковенко попросил о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Sunday Mirror со ссылкой на слова Роули.

По её данным, британец спросил Яковенко, «сможет ли он лично встретиться с Путиным». В ответ на это Яковенко заявил, что «передаст этот запрос», и спросил, где бы Роули хотел встретиться с российским президентом, утверждает газета.

Кроме того британец заявил, что российский посол пообещал ему написать по электронной почте после того, как сам поговорит с президентом или узнает какую-либо новую информацию.

Ранее сообщалось, что посол России в Британии встретился с Роули и его братом Мэттью. В ходе встречи Яковенко ответил на вопросы относительно инцидента в Солсбери.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить