СМИ: Пострадавший в Эймсбери попросил Яковенко о встрече с Путиным

Пострадавший в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули во время встречи с послом России в Лондоне Александром Яковенко попросил о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Sunday Mirror со ссылкой на слова Роули.

По её данным, британец спросил Яковенко, «сможет ли он лично встретиться с Путиным». В ответ на это Яковенко заявил, что «передаст этот запрос», и спросил, где бы Роули хотел встретиться с российским президентом, утверждает газета.

Кроме того британец заявил, что российский посол пообещал ему написать по электронной почте после того, как сам поговорит с президентом или узнает какую-либо новую информацию.

Ранее сообщалось, что посол России в Британии встретился с Роули и его братом Мэттью. В ходе встречи Яковенко ответил на вопросы относительно инцидента в Солсбери.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.