Евросоюз озабочен отзывом визы США у прокурора МУС

Евросоюз выразил озабоченность отзывом визы США у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды и призвал Вашингтон выполнять международные обязательства в отношении этой организации.

«Власти Соединённых Штатов отозвали въездную визу у прокурора МУС. ЕС выражает свою серьёзную озабоченность политикой США в отношении МУС», — говорится в сообщении внешнедипломатической службы Евросоюза.

В комментарии отмечается, что «МУС играет ключевую роль в борьбе с безнаказанностью».

«ЕС подчёркивает, что поддержка нейтралитета и судебной независимости МУС является ключевым фактором для обеспечения его эффективности и правильного функционирования», — говорится в сообщении.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение Вашингтона ввести санкции против судей Международного уголовного суда.