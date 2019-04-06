Евросоюз озабочен отзывом визы США у прокурора МУС

Короткая ссылка
Евросоюз выразил озабоченность отзывом визы США у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды и призвал Вашингтон выполнять международные обязательства в отношении этой организации.
Евросоюз озабочен отзывом визы США у прокурора МУС
  • Reuters

«Власти Соединённых Штатов отозвали въездную визу у прокурора МУС. ЕС выражает свою серьёзную озабоченность политикой США в отношении МУС», — говорится в сообщении внешнедипломатической службы Евросоюза.

В комментарии отмечается, что «МУС играет ключевую роль в борьбе с безнаказанностью».

«ЕС подчёркивает, что поддержка нейтралитета и судебной независимости МУС является ключевым фактором для обеспечения его эффективности и правильного функционирования», — говорится в сообщении.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение Вашингтона ввести санкции против судей Международного уголовного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить