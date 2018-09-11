Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявления США в адрес Международного уголовного суда

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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил сообщения о том, что США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда.
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявления США в адрес Международного уголовного суда
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«Мы тоже не признаём юрисдикцию Международного уголовного суда. Далеко не все государства её признают. Но санкции — это уже произвол чистой воды», — заявил он.

По его словам, вводить санкции против международной организации — это беспрецедентный случай, грубейшее нарушение международного права.

«Мы тоже всегда защищаем своих граждан. Но это не значит, что мы в отношении кого-то предпринимаем какие-то действия, не санкционированные с Советом Безопасности», — добавил Орджоникидзе.

Ранее доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал угрозы США в отношении МУС.

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