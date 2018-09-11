Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес Международного уголовного суда

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Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с радио Sputnik оценил сообщения о том, что США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда.
Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес Международного уголовного суда
  • Reuters

Как отметил эксперт, критика в адрес МУС звучит из разных стран, но это касается не концепции в принципе, а конкретных сторон его деятельности.

Если говорить о Вашингтоне, то он изначально относился к такой идее скорее критически, напомнил Ярыгин.

«Соединённые Штаты не приемлют в принципе идею, что их граждане могут быть задержаны и преследуемы по нормам международного права Международным уголовным судом», — пояснил он.

По его словам, заявления Вашингтона в адрес МУС кажутся довольно провокационными, так как США не просто грозят выходом из какой-то организации, а угрожают ввести некие санкции против международной организации, в которой они не являются полноправным членом.

«Конечно, это выглядит довольно диковато и с точки зрения международного права — очень и очень странно», — добавил Ярыгин.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.

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