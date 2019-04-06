Эксперт прокомментировал намерение Польши закупить у США более 30 F-35

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Анна Лушникова
Политолог Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, прокомментировал в разговоре с RT заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что республика планирует закупить у США 32 истребителя F-35 пятого поколения.
Эксперт прокомментировал намерение Польши закупить у США более 30 F-35
  • Reuters

«Варшава пытается любой ценой шаг за шагом демонстрировать определённую дань уважения к Вашингтону, чтобы Соединённые Штаты сделали ставку на Польшу как на некий военный центр силы, который будет формироваться в странах малой Европы. Страна хочет стать для США надёжным плацдармом. Отсюда запросы на формирование базы Форт Трамп и готовность предоставить $4 млрд для содержания военных частей США. И, конечно же, эта покупка F-35 пятого поколения, которые у американцев сейчас разбирают не очень хорошо», — сказал эксперт.

По словам Судакова, F-35 — очень дорогие машины, и вклад Польши в экономику Соединённых Штатов будет весьма существенным.

«Конечно, США с большим уважением отнесутся к стране-покупателю, которой совершенно не нужна эта лётная техника, никак их не защищающая и ничем не помогающая. Сами американцы говорили, что машины F-35 хороши только в том случае, если их сопровождают более маленькие и манёвренные F-22. Так что если Польша не закупает истребители звеньями, для них это абсолютно ненужная штука. Они просто хотят выпендриться перед американцами, покупая очень дорогостоящие лётные средства», — считает эксперт.

Ранее министр национальной обороны Польши заявил, что республика планирует закупить у США 32 истребителя F-35 пятого поколения.

По его словам, польская и американская стороны уже начали переговоры.

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