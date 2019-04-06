На востоке Афганистана произошёл двойной взрыв

В результате двойного взрыва в Джелалабаде на востоке Афганистана погибли три человека, 19 получили ранения.

Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местные власти. Среди пострадавших — двое детей и восемь силовиков. Причина взрыва устанавливается. Ранее сообщалось, что в Афганистане восемь полицейских погибли в результате нападения боевиков.