На востоке Афганистана произошёл двойной взрыв
В результате двойного взрыва в Джелалабаде на востоке Афганистана погибли три человека, 19 получили ранения.
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местные власти.
Среди пострадавших — двое детей и восемь силовиков.
Причина взрыва устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Афганистане восемь полицейских погибли в результате нападения боевиков.
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