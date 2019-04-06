На востоке Афганистана произошёл двойной взрыв

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В результате двойного взрыва в Джелалабаде на востоке Афганистана погибли три человека, 19 получили ранения.
На востоке Афганистана произошёл двойной взрыв
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших — двое детей и восемь силовиков.

Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Афганистане восемь полицейских погибли в результате нападения боевиков.

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