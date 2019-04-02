В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию провинции Балх.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Шолгара, когда полицейские патрулировали территорию. Как указал пресс-секретарь губернатора провинции Адиля Шаха Адиля, боевики произвели по правоохранительным органам ракетный выстрел.
Уточняется, что ещё четверо полицейских получили ранения в результате нападения.
Ранее сообщалось, что в Афганистане при атаке талибов погибли 22 силовика.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.