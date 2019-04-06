Вершинин встретился со статс-секретарём МИД Германии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл встречу со статс-секретарём МИД Германии Андреасом Михаэлисом.

«Состоялся углублённый обмен мнениями по вопросам, связанным с сохранением центральной роли ООН в международных отношениях и реформированием организации», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что были «в развёрнутой форме обсуждены региональные досье, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности: Сирия, ближневосточное урегулирование, Ливия, Йемен, КНДР и другие».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии.