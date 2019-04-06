СМИ раскрыли возможную тему мемуаров Трампа
- Reuters
По словам одного из собеседников The Daily Beast, во время разговора о будущей книге Трамп был достаточно «взволнован».
Как отметил другой источник издания, книга могла бы помочь американскому президенту «свести счёты» с его «врагами», в том числе в средствах массовой информации, Демократической партии, а также в его собственной администрации.
В декабре 2018 года сообщалось, что автобиографическая книга «Становление» Мишель Обамы, супруги экс-президента США Барака Обамы, стала бестселлером.