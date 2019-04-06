СМИ раскрыли возможную тему мемуаров Трампа

Американский лидер Дональд Трамп после ухода с поста президента США планирует написать мемуары, передаёт The Daily Beast со ссылкой на информированные источники. По данным издания, в книге бизнесмен намерен «свести счёты» со своими «врагами» в медиа и политике.

По словам одного из собеседников The Daily Beast, во время разговора о будущей книге Трамп был достаточно «взволнован».

Как отметил другой источник издания, книга могла бы помочь американскому президенту «свести счёты» с его «врагами», в том числе в средствах массовой информации, Демократической партии, а также в его собственной администрации.

В декабре 2018 года сообщалось, что автобиографическая книга «Становление» Мишель Обамы, супруги экс-президента США Барака Обамы, стала бестселлером.