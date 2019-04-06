США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона заканчиваются дипломатические инструменты в отношении Каракаса.

«Этот вариант по-прежнему рассматривается, это очень серьёзная опция. Конечно, никто бы не хотел это увидеть, но, очевидно, это рассматривается всерьёз», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в беседе с RT, что российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования кризиса в Венесуэле.

Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что военное вторжение в Венесуэлу недопустимо.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.