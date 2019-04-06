США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

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Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона заканчиваются дипломатические инструменты в отношении Каракаса.

«Этот вариант по-прежнему рассматривается, это очень серьёзная опция. Конечно, никто бы не хотел это увидеть, но, очевидно, это рассматривается всерьёз», — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в беседе с RT, что российская сторона обратилась к американским коллегам с призывом отказаться от идеи возможного применения силы для урегулирования кризиса в Венесуэле.

Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что военное вторжение в Венесуэлу недопустимо.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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