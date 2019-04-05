Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпасс стал президентом Всемирного банка.

«Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единогласно выбрали Дэвида Мэлпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

В феврале Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.

В январе американские СМИ писали, что среди кандидатов на пост главы Всемирного банка — дочь американского лидера Иванка Трамп и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.