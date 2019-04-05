Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка

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Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпасс стал президентом Всемирного банка.
Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка
  • ©Martin H. Simon/CNP/AdMedia
  • globallookpress.com

«Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единогласно выбрали Дэвида Мэлпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

В феврале Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.

В январе американские СМИ писали, что среди кандидатов на пост главы Всемирного банка — дочь американского лидера Иванка Трамп и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

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