Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка
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«Исполнительные директора Всемирного банка сегодня единогласно выбрали Дэвида Мэлпасса президентом Группы Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся во вторник, 9 апреля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
В феврале Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка.
В январе американские СМИ писали, что среди кандидатов на пост главы Всемирного банка — дочь американского лидера Иванка Трамп и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.