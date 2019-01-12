СМИ: Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

Среди людей, который могут возглавить Всемирный банк дочь президента США Иванка Трамп и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

Об этом пишет Financial Times, но не ссылается на источники подобной информации.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт со своего поста 1 февраля, его обязанностями будет заниматься исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Предполагается, что процесс обсуждения кандидатур президента будет проходить до середины февраля, а процесс утверждения до середины апреля.

Среди возможных кандидатур, кроме Иванки Трамп и Никки Хейли — замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп могла использовать личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, чем нарушила регламент Белого дома.