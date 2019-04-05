В Южной Корее ввели режим ЧС из-за пожаров в провинции Кангвондо

Правительство Южной Кореи ввело режим чрезвычайной ситуации из-за крупных пожаров в пяти городах провинции Кангвондо, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на Министерство внутренних дел и безопасности страны.

«После изучения масштабов ущерба правительство также примет решение о том, придавать ли пострадавшим районам статус особых зон бедствия», — уточняется в тексте.

Отмечается, что жертвой стихии стал как минимум один человек, многие жители региона эвакуированы из района ЧС, пожар нанёс ущерб сотням домов.

(2nd LD) Gov't declares state of disaster for Goseong inferno https://t.co/Hpkc7XMVFD — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 апреля 2019 г.

По некоторым данным, лесной пожар вспыхнул при ЧП на одном из трансформаторов вечером в четверг, 4 апреля, и из-за сильного ветра распространился далее.

Ранее сообщалось, что в Китае представители экстренных служб борются с лесными пожарами.

На юго-западе страны в ходе работ погибли 27 пожарных и трое местных жителей, которые оказывали им помощь.