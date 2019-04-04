В НАТО не считают провокацией желание соседей России вступить в альянс

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НАТО не откажется от права Украины и Грузии быть в составе альянса и не считает это провокацией в отношении России, потому что не считает, что Москва «может выбирать за своих соседей, что им делать», заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
В НАТО не считают провокацией желание соседей России вступить в альянс
  • Reuters

«Я думаю, важно понимать, что Украина и Грузия — это независимые и суверенные государства, у которых есть суверенное право выбирать собственный путь», — сказал он во время общения с журналистами.

По словам Столтенберга, считать «вступление Грузии и Украины в НАТО провокацией» означает «принять право России решать, что делать её соседям».

«Это означает то же самое, что и принимать мировой порядок, где большие державы могут решать за своих соседей, что им делать, а что нет», — считает глава альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.

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