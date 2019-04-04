Финляндия не исключает возможность вступить в НАТО

Короткая ссылка
Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио сообщила, что Финляндия сохраняет свой военный нейтралитет, но оставляет за собой возможность присоединиться к НАТО.

«Финляндия не подавала заявку на членство в НАТО. Но хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — цитирует РИА Новости Раутио.

При этом она отметила, что Финляндия ведёт диалог с НАТО.

«Этот диалог позволяет Финляндии продвигать свои собственные цели в области внешней политики, безопасности и обороны», — заявила Раутио.

По её словам, «диалог происходит на всех уровнях, от уровня экспертов до министров и глав государств».

Она сообщила, что «Финляндия также принимает участие в обсуждениях операций НАТО по урегулированию кризисов на всех этапах и уровнях».

В сенятбре 2018 года финский президент Саули Ниинистё заявил, что, хотя страна и не является членом НАТО, присутствие альянса в Балтийском регионе важно для Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить