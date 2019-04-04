Финляндия не исключает возможность вступить в НАТО

Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио сообщила, что Финляндия сохраняет свой военный нейтралитет, но оставляет за собой возможность присоединиться к НАТО.

«Финляндия не подавала заявку на членство в НАТО. Но хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — цитирует РИА Новости Раутио.

При этом она отметила, что Финляндия ведёт диалог с НАТО.

«Этот диалог позволяет Финляндии продвигать свои собственные цели в области внешней политики, безопасности и обороны», — заявила Раутио.

По её словам, «диалог происходит на всех уровнях, от уровня экспертов до министров и глав государств».

Она сообщила, что «Финляндия также принимает участие в обсуждениях операций НАТО по урегулированию кризисов на всех этапах и уровнях».

В сенятбре 2018 года финский президент Саули Ниинистё заявил, что, хотя страна и не является членом НАТО, присутствие альянса в Балтийском регионе важно для Финляндии.