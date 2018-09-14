Президент Финляндии отметил важность присутствия НАТО в странах Балтии

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Финский президент Саули Ниинистё заявил, что хотя страна и не является членом НАТО, присутствие альянса в Балтийском регионе важно для Финляндии.

«Хотя Финляндия не является членом НАТО, для нас очень важно, что НАТО присутствует в странах Балтии и Польше», — приводятся слова президента на его официальном сайте.

Ниинистё подчеркнул, что европейцам необходимо нести большую ответственность за самих себя.

Он добавил, что собственная безопасность — это слабая сторона Европы.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции Ниинистё заявил, что Россия должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ и на появление там элементов американской системы ПРО.

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