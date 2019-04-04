В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

«В отношении него начинается уголовный процесс, которым будет заниматься Верховный суд и генеральный прокурор», — цитирует РИА Новости Серпу.

Он подчеркнул, что «правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств» и добавил, что у Гуаидо «будет право на защиту».

«Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины», — заявил Серпа.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обратился к Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуаидо.

Позднее национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение уголовного расследования в отношении Гуаидо.

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