В США предложили ввести новые санкции против политиков из России

Американские сенаторы предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США. Соответствующий законопроект представили сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен.

Как сообщает РИА Новости, согласно законопроекту, американский президент сможет «блокировать и запрещать транзакции с собственностью и долями в собственности на территории США или во владении лиц на территории страны».

Кроме того, «любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам в России», которые «вмешивались в выборы», предлагается запретить въезд в США.

Подчёркивается, что под блокировку могут подпасть активы «двух или более» крупнейших российских банков.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.