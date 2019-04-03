В США предложили ввести новые санкции против политиков из России
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Как сообщает РИА Новости, согласно законопроекту, американский президент сможет «блокировать и запрещать транзакции с собственностью и долями в собственности на территории США или во владении лиц на территории страны».
Кроме того, «любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам в России», которые «вмешивались в выборы», предлагается запретить въезд в США.
Подчёркивается, что под блокировку могут подпасть активы «двух или более» крупнейших российских банков.
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс напомнил России о возможности введения санкций в связи с ситуацией в Венесуэле.