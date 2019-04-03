Лавров усомнился в повторении Карибского кризиса из-за положения Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в том, что в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы в Латинской Америке может повториться Карибский кризис.

«Даже те страны, которые объединились в т.н. Группу Лимы и настаивают на том, что выходом из венесуэльского кризиса может быть только объявление досрочных выборов, предваряемых уходом президента Мадуро, очень сильно напряглись, как только США начали говорить о том, что все варианты «на столе», намекая на военное вторжение», — сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам министра, в случае попытки военного вторжения большинство латиноамериканских стран выступит против и отвергнет эту линию.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.