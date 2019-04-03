В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
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«Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.
Швецов отметил, что все макроэкономические показатели выглядят «очень хорошо».
По его словам, это формирует «определённый элемент доверия».
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика и финансовая система страны адаптируются к санкциям.
Также спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири констатировал, что Евросоюз несёт большие потери от ограничительных мер, чем Россия.