В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.

Швецов отметил, что все макроэкономические показатели выглядят «очень хорошо».

По его словам, это формирует «определённый элемент доверия».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика и финансовая система страны адаптируются к санкциям.

Также спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири констатировал, что Евросоюз несёт большие потери от ограничительных мер, чем Россия.