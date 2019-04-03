Чижов рассказал о возможных последствиях присоединения Северной Македонии к НАТО

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Стремление присоединить Северную Македонию к НАТО может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов в ходе беседы с газетой «Известия».

«Для нас картинка достаточно ясная: страну за уши тянут в альянс. Это негативно сказывается на европейской безопасности и стабильности в Балканском регионе», — отметил он.

Дипломат назвал расширение НАТО попыткой «дать ответы на вызовы XXI века с помощью средств и механизмов середины XX».

Ранее в США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года.

О том, как вступление Македонии в НАТО может отразиться на Балканском регионе, — в материале RT.

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