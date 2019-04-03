В МИД Франции прокомментировали решение президента Алжира об отставке
Об этом говорится в заявлении Ле Дриана, опубликованном на сайте французского МИД.
«Президент Бутефлика объявил о своей отставке. Перевёрнута важная страница в истории Алжира. За последние недели народ Алжира путём продолжающейся достойной и мирной мобилизации показал свою решимость сделать так, чтобы его голос был услышан», — отметил он.
Ранее стало известно, что Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку.
11 марта он отказался баллотироваться на высший государственный пост и объявил об отсрочке президентских выборов.