В МИД Франции прокомментировали решение президента Алжира об отставке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя решение президента Алжира Абдельазиза Бутефлики уйти в отставку, выразил уверенность, что алжирский народ продолжит демократический переход «в духе спокойствия и ответственности».

Об этом говорится в заявлении Ле Дриана, опубликованном на сайте французского МИД.

«Президент Бутефлика объявил о своей отставке. Перевёрнута важная страница в истории Алжира. За последние недели народ Алжира путём продолжающейся достойной и мирной мобилизации показал свою решимость сделать так, чтобы его голос был услышан», — отметил он.

Ранее стало известно, что Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку.

11 марта он отказался баллотироваться на высший государственный пост и объявил об отсрочке президентских выборов.