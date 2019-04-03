Корбин согласился обсудить с Мэй ситуацию вокруг брексита
«Мы встретимся с премьер-министром...я признаю своё обязательство представлять людей, которые поддержали лейбористов на прошлых выборах, и людей, которые не поддержали лейбористов, но тем не менее хотят уверенности и безопасности для своего будущего», — сказал Корбин.
По словам политика, лейбористы «будут держать в резерве» вариант о вынесении вотума недоверия правительству.
Ранее Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.