Корбин согласился обсудить с Мэй ситуацию вокруг брексита

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил в беседе с телеканалом Sky News, что согласен провести встречу с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения вариантов выхода из кризиса вокруг брексита.

«Мы встретимся с премьер-министром...я признаю своё обязательство представлять людей, которые поддержали лейбористов на прошлых выборах, и людей, которые не поддержали лейбористов, но тем не менее хотят уверенности и безопасности для своего будущего», — сказал Корбин.

По словам политика, лейбористы «будут держать в резерве» вариант о вынесении вотума недоверия правительству.

Ранее Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера остаться у власти.