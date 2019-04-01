Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии

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Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

«Поздравляю нового президента Словакии Зузану Чапутову​​​. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество ради будущего Европы», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.

К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT итоги выборов в Словакии.

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