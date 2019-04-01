Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

«Поздравляю нового президента Словакии Зузану Чапутову​​​. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество ради будущего Европы», — написал он в Twitter.

Congratulations to the new President of #Slovakia, @ZuzanaCaputova. Looking forward to working together for the #FutureofEurope 🇸🇰🇪🇺 — Antonio Tajani (@EP_President) 31 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.

К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT итоги выборов в Словакии.