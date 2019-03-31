Эксперт оценил итоги президентских выборов в Словакии

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT итоги выборов в Словакии, в результате которых президентом страны стала адвокат Зузана Чапутова.

«Прежде всего стоит отметить, что Словакия является парламентской республикой, поэтому президентские позиции достаточно узкие. Тем не менее это очень важный сигнал для левых. Замглавы Еврокомиссии (Марош Шефчович.— RT) проиграл, это, конечно же, очень симптоматично. С учётом того, что президент не особо известен, плюс ко всему избрали на низкой явке — 40% — это очень невысокий показатель для Словакии», — пояснил Абзалов.

По словам эксперта, с учётом того, что в скором времени ожидаются избирательные кампании в целом ряде стран, результат выборов в Словакии, по его мнению, является неким индикатором.

«Это важный сигнал, что к власти начинают приходить политики не столь известные или вообще не участвующие в активной политической кампании. Плюс ко всему аполитичность, которая характерна для избирательных кампаний последнее время в ЕС, может сыграть не на руку традиционным партиям», — заключил он.

Ранее стало известно, что президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова. К своим новым обязанностям общественная активистка и юрист приступит 15 июня, сменив своего предшественника Андрея Киску.