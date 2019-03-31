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СМИ сообщили о новом отключении электричества в 20 штатах Венесуэлы

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В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии по меньшей мере в 20 штатах страны, сообщает TVVenezuela Noticias.
СМИ сообщили о новом отключении электричества в 20 штатах Венесуэлы
  • Reuters

Об этом сообщает издание со ссылкой на мониторинговый сервис NetBlocks.

Отмечается, что «только 15% территории страны в настоящее время подключено к сети».

30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 штате.

Власти начали расследование причин аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве регионов.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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