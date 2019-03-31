СМИ сообщили о новом отключении электричества в 20 штатах Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщает издание со ссылкой на мониторинговый сервис NetBlocks.
#31Mar El observatorio de de Internet, @netblocks, indicó que a esta hora solo un 15% del país sigue conectado a la red, después un nuevo apagón nacional que afectara al menos a 20 estados. #TVVNoticias#TVVenezuelapic.twitter.com/Rm5tUUiBvP— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 31 марта 2019 г.
Отмечается, что «только 15% территории страны в настоящее время подключено к сети».
30 марта сообщалось, что значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 штате.
Власти начали расследование причин аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве регионов.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.