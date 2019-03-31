В Каракасе заявили о несогласии общественности США с вмешательством в дела Венесуэлы

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Многие граждане США считают неправильной проводимую руководством страны политику в отношении Венесуэлы и выступают против вмешательства во внутренние Боливарианской Республики.

Такое мнение выразил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в Twitter.

«Американские общественные движения в Вашингтоне отвергают воинственную политику Дональда Трампа и требуют, чтобы он убрал свои руки от Венесуэлы. Солидарность народа сильнее империализма и войны», — написал он.

Ранее Арреаса заявил, что помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством в дела Венесуэлы, а не своими прямыми обязанностями.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.

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