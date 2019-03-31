Израильские танки атаковали посты ХАМАС

Танки Армии обороны Израиля (IDF) атаковали несколько военных постов ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Об этом информирует пресс-служба IDF в своём Twitter.

«Ранее этой ночью несколько пусков были зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. В ответ танки армии обороны Израиля атаковали ряд военных постов ХАМАС в секторе Газа», — указывается в сообщении.

En réponse aux tirs de roquettes sur Israël plus tôt dans la soirée, des chars de Tsahal ont attaqué un certain nombre de postes militaires du Hamas dans la bande de Gaza. — Tsahal (@Tsahal_IDF) 31 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее стало известно, что израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа.





