Израильские танки атаковали посты ХАМАС

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Танки Армии обороны Израиля (IDF) атаковали несколько военных постов ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Об этом информирует пресс-служба IDF в своём Twitter.

«Ранее этой ночью несколько пусков были зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. В ответ танки армии обороны Израиля атаковали ряд военных постов ХАМАС в секторе Газа», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее стало известно, что израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа. 


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