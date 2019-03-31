В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

Армия обороны Израиля заявила о срабатывании сирены воздушной тревоги на юге страны.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь», — указывается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול. הפרטים בבדיקה pic.twitter.com/01sE3LKVIq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 30 марта 2019 г.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приложить все усилия для защиты граждан от атак из сектора Газа.