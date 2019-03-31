В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

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Армия обороны Израиля заявила о срабатывании сирены воздушной тревоги на юге страны.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь», — указывается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приложить все усилия для защиты граждан от атак из сектора Газа. 

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