В Госдуме оценили слова крымского депутата о конвенции Монтрё

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Мария Носулько
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал призыв главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля пересмотреть конвенцию Монтрё.
В Госдуме оценили слова крымского депутата о конвенции Монтрё
  • Босфор
  • Reuters

«Обеспокоенность коллеги-депутата понятна и имеет право на существование. Я тоже обеспокоен нахождением в Чёрном море кораблей, которые носят агрессивный характер. Это в любой момент может вылиться в провокационные действия — нарушение государственных границ нашей страны», — считает депутат.

Он отметил, что всё же изменения маловероятны.

«Если оценивать возможность изменения конвенции, думаю, это маловероятно, потому что туда входит много стран — участниц НАТО, не заинтересованных в правовом сокращении сроков пребывания кораблей в Чёрном море», — сказал Швыткин.

Ранее Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, в связи с заходом в Чёрное море группы кораблей НАТО.

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