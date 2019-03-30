В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё из-за НАТО в Чёрном море
- Босфор
- Reuters
Таким образом он прокомментировал заход в Чёрное море группы кораблей НАТО.
«Всё это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Чёрном море вызывает некое напряжение. Если так пойдёт дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтрё в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Чёрном море», — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе.
Вечером 28 марта стало известно, что четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.