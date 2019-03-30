Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не запрашивали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с Путиным по ситуации в Венесуэле.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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