Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, не запрашивали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с Путиным по ситуации в Венесуэле.
В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.