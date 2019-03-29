МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
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Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что Россия, «стоявшая у истоков её создания, всегда поддерживала и продолжает поддерживать эту миссию, которая играет стабилизирующую роль в контексте внутриукраинского кризиса, оказывает важное содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минских договорённостей».
«Выступаем за то, чтобы мандат СММ был продлён на очередные 12 месяцев, а её сотрудники продолжили выполнение всех предусмотренных им задач», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком продление мандата СММ на Украине.