МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Срок его действия истекает 31 марта.
МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
  • © Omar Marques / Sopa Images
  • globallookpress.com

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что Россия, «стоявшая у истоков её создания, всегда поддерживала и продолжает поддерживать эту миссию, которая играет стабилизирующую роль в контексте внутриукраинского кризиса, оказывает важное содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минских договорённостей».

«Выступаем за то, чтобы мандат СММ был продлён на очередные 12 месяцев, а её сотрудники продолжили выполнение всех предусмотренных им задач», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком продление мандата СММ на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить