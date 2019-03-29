МИД России выступил за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине

Министерство иностранных дел России выступило за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Срок его действия истекает 31 марта.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что Россия, «стоявшая у истоков её создания, всегда поддерживала и продолжает поддерживать эту миссию, которая играет стабилизирующую роль в контексте внутриукраинского кризиса, оказывает важное содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минских договорённостей».

«Выступаем за то, чтобы мандат СММ был продлён на очередные 12 месяцев, а её сотрудники продолжили выполнение всех предусмотренных им задач», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком продление мандата СММ на Украине.