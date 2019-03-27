Лавров обсудил с главой ОБСЕ работу мониторинговой миссии на Украине
- РИА Новости
Как отмечается, они говорили о предстоящим продлении мандата миссии ОБСЕ с упором на задачи по отслеживанию и поддержке соблюдения языковых, образовательных, религиозных и других прав национальных меньшинств.
Как проинформировали во внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся во вторник, 26 марта.
Ранее главы МИД стран — членов Евросоюза призвали Киев обеспечить работу ОБСЕ на выборах в соответствии с «обычной практикой».