Лавров обсудил с главой ОБСЕ работу мониторинговой миссии на Украине

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Министр иностранных дел России обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком продление мандата Специальной мониторинговой миссии на Украине, сообщает пресс-служба МИД.
Лавров обсудил с главой ОБСЕ работу мониторинговой миссии на Украине
  • РИА Новости

Как отмечается, они говорили о предстоящим продлении мандата миссии ОБСЕ с упором на задачи по отслеживанию и поддержке соблюдения языковых, образовательных, религиозных и других прав национальных меньшинств.

Как проинформировали во внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся во вторник, 26 марта.

Ранее главы МИД стран — членов Евросоюза призвали Киев обеспечить работу ОБСЕ на выборах в соответствии с «обычной практикой».

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