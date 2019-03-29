В Госдуме отреагировали на заход кораблей НАТО в Чёрное море

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заход кораблей Североатлантического альянса в Чёрное море.

«Корабли НАТО покружатся по Чёрному морю под чутким надзором наших кораблей, а затем уйдут», — заявил он.

По мнению Белика, корабли альянса «поставят галочку», что были в Чёрном море и поддержали президентские выборы на Украине.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, в беседе с изданием «Невские новости» также отметил, что корабельная группа НАТО вошла в акваторию в преддверии украинских выборов.

«Не исключено, что период голосования связан с тем, что НАТО поддерживает Украину именно в том курсе, который определил президент Порошенко», — сказал Кошкин.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом в 1991—1992 годах адмирал Игорь Касатонов прокомментировал проход кораблей НАТО в Чёрное море.